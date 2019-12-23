لـ صحة القلب | 5 فوائد صحية للباذنجان الأسود

الباذنجان الاسود واحد من الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الحديد، وغني بالمواد الغذائية الصحية، كما أنه يعزز من صحة الشخص.
وأكد الدكتور أحمد أبو النصر اخصائي العلاج بالمواد النباتية، ان يجب تناول وجبة غذائية تحتوي على الباذنجان.
كما نصح خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بتناوله بأكثر من طريقة، وبكثرة.
- يعمل على تعزيز صحة الشرايين، ويعزز من رفع الكوليسترول.
- تقوية عضلات القلب.
- علاج الحرقان الناتج عن تناول الأطعمة غير الصحية.
- الحد من خطر التهابات الأعصاب.
- يساعد على تقوية النظر ويمنع خطر الاصابة بالعمى,
وأكد الدكتور أحمد أبو النصر اخصائي العلاج بالمواد النباتية، ان يجب تناول وجبة غذائية تحتوي على الباذنجان.
كما نصح خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بتناوله بأكثر من طريقة، وبكثرة.
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- يعمل على تعزيز صحة الشرايين، ويعزز من رفع الكوليسترول.
- تقوية عضلات القلب.
- علاج الحرقان الناتج عن تناول الأطعمة غير الصحية.
- الحد من خطر التهابات الأعصاب.
- يساعد على تقوية النظر ويمنع خطر الاصابة بالعمى,