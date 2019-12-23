لـ صحة القلب | 5 فوائد صحية للباذنجان الأسود

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- يعمل على تعزيز صحة الشرايين، ويعزز من رفع الكوليسترول.

- تقوية عضلات القلب.

- علاج الحرقان الناتج عن تناول الأطعمة غير الصحية.

- الحد من خطر التهابات الأعصاب.

- يساعد على تقوية النظر ويمنع خطر الاصابة بالعمى,

