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محافظات

الأنفلونزا الموسمية تقتل سيدتين في البحيرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهورى
لاقت سيدتين مصرعهما إثر إصابتهما بمرض الانفلونزا الموسمية وذلك بعد احتجازهما فى مستشفى الصدر بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من إجراءات الدفن.

وأعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن السيدتين دخلتا مستشفى الصدر وهما يعانيان من أمراض أخرى بجانب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مما أدى للوفاة، لافتا إلى أن مرض الإنفلونزا الموسمية لا يسبب الوفاة وحده.

وأكد "وكيل صحة البحيرة "، إن مصل الإنفلونزا متوافر فى الوحدات الصحية، ومتاح لأي مواطن الحصول عليه بالأسعار التي حددتها الدولة.
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