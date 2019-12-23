الذهب يرتفع 2 جنيه في تعاملات نهاية اليوم | عيار 21 بـ 669.6 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الإثنين بمتوسط جنيهين، مقارنة بما كان عليه أمس الأحد.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 669.6 جنيه اليوم مقابل 667.6 جنيه أمس الأحد بزيادة بلغت 2 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة لـ 765.25 جنيه في تعاملات اليوم مقابل 762.95 جنيه أمس الأحد بفارق 2.3 جنيه، بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 573.95 جنيه مقابل 572.25 جنيه أمس بفارق 1.7 جنيه.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 446.4 جنيه اليوم مقابل 445.1 جنيه أمس بفارق 1.3 جنيه.



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5357 جنيه و كيلو الذهب بـ 765.221 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 23.8 ألف جنيه.

