تخفيض أسعار الغاز أبرزها | مطالب النواب من وزيرة الصناعة الجديدة

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التي تنتظر وزيرة الصناعة الجديدة، الدكتورة نيفين جامع، على رأسها العمل على تقليل تكاليف الإنتاج.





وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج أمر ضروري للغاية، لأنه يساعد على عمل المصانع واستمراريتها في السوق، إلى جانب انعكاسه على الأسعار الخاصة بهذه المنتجات.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن لخفض تكاليف الإنتاج، يجب أن يتم تخفيض لأسعار الغاز للمصانع، وهو مطلب نادى به أعضاء البرلمان ولجنة الصناعة بالأخص.





وتحدث عضو مجلس النواب عن ضرورة قيام وزيرة الصناعة الجديدة بالعمل على تسهيل استخراج التراخيص، باعتبارها مشكلة كبيرة تواجه رجال الصناعة.





وأكد سمير البطيخي على تعاون لجنة الصناعة والحكومة ككل، فيما يخص أي ملف يؤدي إلى تقدم الصناعة.



