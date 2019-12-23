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أصل الحكاية

بعد الوزارة.. كواليس أول يوم لـ أسامة هيكل في مدينة الإنتاج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:24 م
أسامة هيكل - وزير
أسامة هيكل - وزير الدولة للإعلام
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أحمد سالم
بعد أن أدى أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اليمين الدستورية كأول وزير دولة للإعلام بعد عودة الوزارة مرة أخرى، كثرت التساؤلات حول بقاء هيكل في منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي و رحيله عنها تفرغا لمهام وزارته الجديدة وما يتعلق بها من ملات قضايا شائكة.

الثابت بالأرقام والتفاصيل، أن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت في عهد هيكل منذ توليه مهام رئاستها في عام 2014 تطورا كبيرا من حيث المنشآت والإيرادات، وكذلك القضاء على المديونيات التي كانت تحيق بها، فضلا عن استحداث وسائل تكنولوجية متطورة لمواكبة التطور الهائل في الإعلام حول العالم.

ولم يصدر عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أي تصريحات رسمية بشأن منصبه الجديد أو موقفه من مدينة الإنتاج الإعلامي غير أن مصادر برلمانية أكدت عدم التعارض بين كونه وزيرا ورئيسا لمجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي التي ارتبطت نجاحاتها مؤخرا بإسم هيكل.

وعن كواليس اليوم الأول لـ وزير الدولة للإعلام في مدينة الإنتاج الإعلامي، كشفت مصادر من داخل المدينة أن أسامة هيكل حضر لى المدينة بعد الساعة الثانية ظهرا وسط حفاوة من العاملين الذين استقبلوه بالتهاني والتبريكات لـ ثقة القيادة السياسية فيه لإدارة ملف الإعلام في مصر.

ووفقا لـ العاملين في إدارة المدينة، باشر أسامة هيكل عمله بشكل طبيعي دون توجيه أي رسائل أو إيحاءات باقتراب انتهاء علاقته بالمكان، بل كان حريصا على التعامل بنفس الآلية التي يدير بها المدينة في الأيام العادية.

وتمنى العاملون في مدينة الانتاج الإعلامي أن يحتفظ أسامة هيكل بمنصبه كـ رئيس لمجلس الإدارة خلال الفترة القادمة لاستكمال ما بدأه معهم من نجاحات خلال 5 سنوات مضت.
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