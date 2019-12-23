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رياضة

دوري 99 | المنيا يتصدر المجموعة ويخطف فوزا غاليا من القيس بهدف نظيف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
نجح فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا في خطف فوزا غاليا، اليوم الاثنين، من فريق القيس، بهدف نظيف ضمن مباريات دوري المنطقة.

وكانت قد اقيمت المباراة بملعب الفريق المنافس بمركز مطاي، وشهدت قوة بين الفريقين، إلى إن تمكن فريق المنيا من خطف الفوز بقدم اللاعب "محمد عبدالرحيم ".

بذلك الفوز يتصدر فريق المنيا المجموعة برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مركز شباب بني مزار صاحب المركز الثاني.

يقود فريق المنيا مواليد 99 هذا الموسم كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، د.محمد خيري مدرب عام، إسماعيل مصطفى مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري مدربي حراس مرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، وحازم جمال مدير إداري، بينما يتولى د.يحي كامل ادارة قطاع الناشئين، وا.هاني صدقي مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.

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