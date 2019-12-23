مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا ل سانتوس البرازيلي رسميًا

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، مدربا للفريق لمدة موسم واحد.

واوضحت تقارير صحفية برازيلية أمس الأحد، أن فيريرا سيحضر إلى البرازيل قريبا من أجل إتمام الاتفاق بشكل نهائي، ولكن الأقرب أن يكون التعاقد لمدة موسم.



ويتولى صاحب الـ73 عاما قيادة سانتوس خلفا لخورخي سامباولي الذي رحل عن قيادة الفريق مؤخرا.



وأنهى سانتوس الدوري البرازيلي في المركز الثاني وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة.