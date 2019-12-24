وفاة طفل أكتوبر| تفتح ملف "القاتل الصامت" داخل بيوتنا

تسببت مدفأة كهربائية في مقتل طالب بالصف الأول الثانوي، في الحي 12 بأكتوبر، حيث استغرق في النوم بجانب مدفأة عقب إغلاقه جميع المنافذ الموجودة بالحجرة، فسحبت الأخيرة الأكسجين من الهواء الموجود بالغرفة، وتسببت في اختناقه أثناء النوم.





الشتاء الماضي

وشهد الشتاء الماضي، حالات مماثلة، حيث لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، فيما أصيب زوجها وطفلهما بحالات اختناق، بسبب "دفاية" داخل منزلهم بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث كانوا يشغلونها قبل النوم، كما توفيت أسرة كاملة، اربعة افراد، نوفمبر الماضي، نتيجة اختناقهم بسبب دفاية كهربائية، تركوها تعمل فى أثناء نومهم.





سوق الدفايات

وتنهال إعلانات دفايات الهالوجين الصينى، عبر مواقع الانترنت بسعر 100 و150 جنيها، رغم أن الدفاية جيدة الصنع المعلومة المصدر، سعرها لا يقل عن 700 جنيه. فيما تتواجد الدفايات "الشعبية" أيضا بشوارع الموسكي والعتبة وعبدالعزيز، وأغلبها مجهولة المصدر ومجمعة عبر ورش بير السلم، ويتم بيع البعض منها عبر تجار الأرصفة.





دفايات الهالوجين

وهو ما يكشف عنه كميل مراد، تاجر أجهزة كهربائية، أنه مع بدء موسم الشتاء، يبدأ الإقبال على الدفايات نظرا لانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة، ويكون الإقبال على الدفاية الهالوجين وهى تبدأ من نوع 2 شمعة وأغلبها بلا ضمان أو شهادة منشأة ويبيعها تجار التجزئة، وهي دفايات رديئة بلا وسيلة أمان والوصلات رديئة وقد تتسبب فى ماس كهربائي أو تسرب غاز يؤدي للاختناق.





نصائح للمستهلكين

وتابع تاجر الاجهزة الكهربائية، أنه عند شراء زبون لدفاية، ننصحه بضرورة فتح جزء من النافذة عند استخدام الدفاية بالغاز، وعدم وضع الدفاية على السجاد أو الموكيت أو بالقرب من المواد والمفروشات القابلة للاشتعال، وعدم استخدام توصيلة كهربائية إطلاقًا والاكتفاء بإيصال سلك الدفاية الأصلى بالكهرباء مباشرة لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي لأكثر الحوادث والحرائق نظرًا لعدم تحملها للجهد وللتيار الكهربائي.





أسباب الوفاة

فيما توضح دكتورة غادة النصر، أستاذ الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، خلال تصريحات صحفية، أن من الشائع حدوث حالات اختناق جراء إجراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدفئة لأن هذا الغاز يتحد بالهالوجين فى الدم وهو المسئول عن نقل الأكسجين من الجو إلى الدم، وعند الاتحاد الشديد بينهما يؤدي ذلك إلى منع وصول الأكسجين إلى الدم وبالتالي الإصابة بالفشل التنفسي ثم فقدان الوعي، ومن ثم الوفاة.





القاتل الصامت

وحسب حديثها، يعتبر أول اكسيد الكربون، هو السبب الأول للاختناق فى الشتاء، والمعروف باسم القاتل الصامت، والحل يكمن فى التخلى عن الدفاية وغلق النوافذ والأبواب وارتداء الملابس الثقيلة.





تحذير "السموم"

وكان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت" من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، والرائحة ينبعث من وحدات التدفئة المنزلية.





ركود السوق

فيما كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن السوق المصري يشهد حالة من الركود العامة وصلت لنحو 50% فى مختلف الأصناف، وتراجعت مبيعات السخانات الكهربائية بنحو 25% بينما تراجعت الدفايات مقارنة بالعام الماضى لما يقترب من الـ20%.





أسعار الدفايات