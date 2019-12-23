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رياضة

محمود وحيد يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
غادر محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر الفريق الأحمر اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

وقال مراسل قناة الأهلي إن وحيد غادر المعسكر بسبب أدائه امتحانات الجامعة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري بعد قليل ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

وكان المارد الأحمر حقق الفوز علي حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في مباراته الأخيرة بالدوري.
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