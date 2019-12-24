نائب: على الحكومة الاهتمام بمشاكل المصنعين

قال النائب فوزي فتى، أمين لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حماية الصناعة شئ مهم يجب أن تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، مطالبا وزيرة الصناعة الجديدة بتيسير الإجراءات الإدارية أمام الصناعة.





وأضاف، أمين سر لجنة الصناعة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي يجب استمرار العمل على تطويرها، معربا عن أمله في أن يشهد القطاع الصناعي نقلة نوعية في ظل تولي الدكتورة نيفين جامع للوزارة.





وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة سوف تنافش مع الوزيرة الجديدة الإشكاليات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها المشاكل التي تواجه المصنعين.



