AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: على الحكومة الاهتمام بمشاكل المصنعين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فوزي فتى، أمين لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حماية الصناعة شئ مهم يجب أن تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، مطالبا وزيرة الصناعة الجديدة بتيسير الإجراءات الإدارية أمام الصناعة.

وأضاف، أمين سر لجنة الصناعة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي يجب استمرار العمل على تطويرها، معربا عن أمله في أن يشهد القطاع الصناعي نقلة نوعية في ظل تولي الدكتورة نيفين جامع للوزارة.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة سوف تنافش مع الوزيرة الجديدة الإشكاليات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها المشاكل التي تواجه المصنعين.

وتولت نيفين جامع، حقيبة وزارة الصناعة، وذلك بالتعديلات الوزارية الأخيرة التي أجريت الأحد الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية توافق مبدئيا على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

رجال الأعمال تشيد بـ منصة الخدمات الالكترونية لـ تنمية المشروعات الصغيرة

دعما للمستثمرين وخدمة لـ المواطن.. البرلمان يطالب بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك

الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم قطاع الصناعة.. نواب: يجب على البنوك تخفيض الفائدة للتشجيع على إقامة المصانع.. ستساهم فى زيادة نسبة التصدير والتقليل من الاستيراد

دباغة الجلود: تولي نيفين جامع حقيبة الصناعة ينمي قطاع المشروعات الصغيرة

القومي للمرأة: حصول السيدات على ربع الوزارات فى التعديل الجديد دليل على كفاءتهن

ترشيحاتنا

السعودية تمنح تأشيرات دخول مجانية لمقيمي 3 دول | تعرف عليها

اعتراضات بالجملة من الاتحاد السكندري على هدف الأهلي والحكم يرد

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود

متعب متغزلا في مدرب الأهلي: عامل شغل عالي وممتع

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور