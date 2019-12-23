AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:49 م
اكبر عنايه مركزه
اكبر عنايه مركزه لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود
Advertisements
احمد علي
أكد اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم، أنه جار حاليا إنشاء أكبر وحدة عناية أطفال بمستشفى سمنود المركزى، بسعة 17 سريرا، وتطوير قسم عيادات الأسنان بالكامل، بما يعود بالنفع والصالح العام للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المدينة لمستشفى سمنود المركزى، حيث تفقد العديد من أعمال التطوير فى كل جزء يقبل التطوير بالمستشفى، وذلك بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى.

كما وجه الشكر لإدارة المستشفى لحسن إدارتهم لأعمال التطوير، والثقة المتبادلة بينهم وبين المتبرعين في أعمال التطوير.

وتفقد رئيس المدينة أقسام المستشفى المختلفة، والتحاور مع المرضى والاستفسار منهم عن المشاكل، ومدى حسن الخدمة المقدمة لهم، وبعمل الانضباط الإداري، تم رصد عدم تواجد عددا من الأطباء والممرضات والعاملين، وتم تحويلهم للتحقيق.
إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور
إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور
إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور
إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 237 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مستشفى ملوى

ترشيحاتنا

تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر السلة

بفستان أنيق .. والدة ملك قورة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محمود وحيد يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

السويسري فايلر يشيد بلاعبي إنبي

وأد الفتنة.. الزمالك يرد على أزمة أبو جبل وعواد بهذه الطريقة.. شاهد

فايلر يدفع بـ ديانج والسولية في تشكيلة الأهلي أمام الإتحاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها