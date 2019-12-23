إنشاء أكبر وحدة عناية مركزة لرعاية الأطفال بمستشفى سمنود .. صور

أكد اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم، أنه جار حاليا إنشاء أكبر وحدة عناية أطفال بمستشفى سمنود المركزى، بسعة 17 سريرا، وتطوير قسم عيادات الأسنان بالكامل، بما يعود بالنفع والصالح العام للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس المدينة لمستشفى سمنود المركزى، حيث تفقد العديد من أعمال التطوير فى كل جزء يقبل التطوير بالمستشفى، وذلك بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى.



كما وجه الشكر لإدارة المستشفى لحسن إدارتهم لأعمال التطوير، والثقة المتبادلة بينهم وبين المتبرعين في أعمال التطوير.



وتفقد رئيس المدينة أقسام المستشفى المختلفة، والتحاور مع المرضى والاستفسار منهم عن المشاكل، ومدى حسن الخدمة المقدمة لهم، وبعمل الانضباط الإداري، تم رصد عدم تواجد عددا من الأطباء والممرضات والعاملين، وتم تحويلهم للتحقيق.