فايلر يدفع بـ ديانج والسولية في تشكيلة الأهلي أمام الإتحاد

أعن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيلة الأساسية للفريق التي سيواجه بها الإتحاد السكندري بعد قليل .



وتضم التشكيلة كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وسعد سمير وأيمن اشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور أجايي..



وخرج من قائمة الفريق محمود وحيد بسبب ارتباطه باداء الإمتحانات.



ويجلس علي مقاعد البدلاء شريف إكرامي وأحمد فتحي وجيرالدو ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشور.