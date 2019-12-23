قطب يعود إلى التدريبات الجماعية بالأهلي

انتظم أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





وشارك قطب في تدريبات الفريق بعد أن اجتاز الفحص الطبي الأخير، الذي أكد تعافيه تمامًا من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.





ومن جانبه عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، عن سعادته بعودة قطب إلى التدريبات الجماعية، مؤكدًا أنه أحد العناصر المهمة التي لها دور كبير في نجاحات الفريق، وما حققه من بطولات وإنجازات خلال الفترة الماضية.





وأشار مصيلحي إلى أن شخصية قطب القوية ساعدته على تجاوز محنة الإصابة الصعبة التي تعرض لها، وعودته جاءت في توقيت مثالي، وتعد إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.