AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى أول مجلس تنفيذي | محافظ القليوبية: خدمة المواطن على رأس أولوياتي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:08 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين اجتماع المجلس التنفيذى الأول له منذ توليه محافظا للقليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء حسين جندية نائبا عن مدير أمن القليوبية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات.

وأعطى الهجان توجيهاته لرؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعاون المستمر وضرورة المشاركة المجتمعية حتى يتم النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وعلى رأسها الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع مخلفات المباني مع عمل خط ساخن خاص بمنظومة النظافة حتى يحظى المواطن ببيئة نظيفة، مع ضرورة تعاون الجهات الأمنية حتى يتم منع مرور العربات الكارو والغنامين والنياشين من الشوارع الرئيسية مع ضرورة اشتراك الاهالى مع متعهدي القمامة كى نحافظ على نظافة الشوارع.

وصرح المحافظ بأنه سيتم افتتاح المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة فى وقت قريب لتسهم في حل مشكلة القمامة، مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى حل هذه المشكلة إضافة إلى إلزام أصحاب العمارات والأبراج بفتح الجراجات للسكان حتى نقضى على ظاهرة ازدحام الشوارع بالسيارات.

كما وجه بضرورة حصر المصانع للمساهمة فى المشاركة المجتمعية، كما سيتم عمل مؤتمر لأصحاب المصانع للمساهمة مع المحافظة فى حل المشاكل وتقديم خدمات للناس، مع ضرورة توفير العمالة للمصانع من القرى والمدن وإقامة ملتقيات لتوظيف الشباب بكل المدن، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع شباب الجامعات والمدارس مع المحافظ والقيادات التنفيذية لمعرفة احتياجات الشباب وأفكارهم المبتكرة وكذا اصطحابهم لزيارة المشروعات القومية وتعريفهم بالإنجازات الكبيرة التى تتم حاليا على أرض وطنهم.

وشدد على ضرورة قطع توصيلات الكهرباء والمرافق عن العشوائيات والإشغالات ومنع تحويل نشاط العقارات من سكنى إلى تجاري، مع منع كافة الإشغالات والباعة الجائلين فى الطرق وعلى مزلقانات وحرم السكة الحديد لراحة المواطنين إضافة الى حظر البناء على حرم الضغط العالي.

قام بتوجيه رؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى بضرورة إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أولا بأول وعدم الاكتفاء بالمحاضر مع إزالة أى تشوينات الزلط والرمل المخالفة لأنها تستخدم فى المبانى المخالفة .

كما وجه بضرورة رفع الاستعدادات خاصة فى شركة المياه والصرف الصحى ورئاسة مجالس المدن والأحياء قبل موسم الأمطار مع التنسيق مع إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة، مع الاهتمام بموضوع التصالح والتقنين وتشجيع المواطنين على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح. كما وجه المسئولين بوحدة المتغيرات المكانية إل أهمية الدقة فى تحديد العناوين والإحداثيات وسرعة البت فى مخالفات البناء.

كما وجه بأهمية مشروعك لإتاحة فرص عمل للشباب مع عمل إعلانات موحدة على مجالس المدن لتعريف المواطنين بأهمية هذا المشروع، وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما وجه بإرسال موقف الحضور والانصراف لجميع العاملين يوميا من مجالس المدن وكل المديريات بمحافظة القليوبية.

كما وجه بعمل زيارات ميدانية من كل القيادات التنفيذية والترحيب بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومحاولة وضع حلول جذرية لها مع ضرورة عمل لقاءات أسبوعية مع المواطنين، والاهتمام بمنظومة التحول الرقمى ومساعدة الشركة المنفذة فى سرعة التنفيذ وازالة اى عوائق فى التنفيذ، وتفعيل مجلس الصحة الإقليمى ومعرفة امكانيات كل المستشفيات، وكذا تفعيل مجلس السكان، وضرورة تسمية كل الشوارع وترقيمها بالمحافظة بلوحات موحدة فى كل مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بتسريع الإجراءات فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ومعرفة الاحتياجات الاساسية والحفاظ على أموال الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على الأصول غير المستغلة واستخدامها فى مشروعات لخدمة الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول يوم عمل له.. محافظ القليوبية: المطالب الجماهيرية على رأس أولوياتى .. صور

محافظ القليوبية الجديد للمسئولين: الفترة القادمة لا تحتاج أي تقاعس.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

تصريحات محافظ القليوبية الجديد فى يومين: مش بحب قعدة المكاتب واللى مش قادر على تحمل المسئولية يترك مكانه .. جولات ميدانية على الواقع دون الإعتماد على التقارير .. جئت لخدمة الناس وحل مشاكلهم

بعد موجة الطقس السيئ.. محافظ القليوبية يتفقد المحاور والأنفاق والطرق

استقرار الطقس بالقليوبية واستمرار شفط مياه الأمطار ورفع حالة الطوارئ

خلال جولته المفاجئة بـ 7 مدن.. محافظ القليوبية: نظافة الشوارع خط أحمر وسنواصل العمل والجهد لإرضاء المواطن.. ولن نتراجع عن عودة المظهر الحضاري للشوارع وخلوها تماما من أي إشغالات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ

هاشتاج "عواد بره الزمالك" يتصدر تويتر عقب أزمته مع أبو جبل

منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر

إحالة رضا عبدالعال إلى لجنة الانضباط في الجبلاية

أنيقة وبسيطة .. شاهد أبرز إطلالات زوجة محمد حماقي

محمود وحيد يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي