فى أول مجلس تنفيذي | محافظ القليوبية: خدمة المواطن على رأس أولوياتي

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين اجتماع المجلس التنفيذى الأول له منذ توليه محافظا للقليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء حسين جندية نائبا عن مدير أمن القليوبية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات.



وأعطى الهجان توجيهاته لرؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعاون المستمر وضرورة المشاركة المجتمعية حتى يتم النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وعلى رأسها الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع مخلفات المباني مع عمل خط ساخن خاص بمنظومة النظافة حتى يحظى المواطن ببيئة نظيفة، مع ضرورة تعاون الجهات الأمنية حتى يتم منع مرور العربات الكارو والغنامين والنياشين من الشوارع الرئيسية مع ضرورة اشتراك الاهالى مع متعهدي القمامة كى نحافظ على نظافة الشوارع.



وصرح المحافظ بأنه سيتم افتتاح المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة فى وقت قريب لتسهم في حل مشكلة القمامة، مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى حل هذه المشكلة إضافة إلى إلزام أصحاب العمارات والأبراج بفتح الجراجات للسكان حتى نقضى على ظاهرة ازدحام الشوارع بالسيارات.



كما وجه بضرورة حصر المصانع للمساهمة فى المشاركة المجتمعية، كما سيتم عمل مؤتمر لأصحاب المصانع للمساهمة مع المحافظة فى حل المشاكل وتقديم خدمات للناس، مع ضرورة توفير العمالة للمصانع من القرى والمدن وإقامة ملتقيات لتوظيف الشباب بكل المدن، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع شباب الجامعات والمدارس مع المحافظ والقيادات التنفيذية لمعرفة احتياجات الشباب وأفكارهم المبتكرة وكذا اصطحابهم لزيارة المشروعات القومية وتعريفهم بالإنجازات الكبيرة التى تتم حاليا على أرض وطنهم.



وشدد على ضرورة قطع توصيلات الكهرباء والمرافق عن العشوائيات والإشغالات ومنع تحويل نشاط العقارات من سكنى إلى تجاري، مع منع كافة الإشغالات والباعة الجائلين فى الطرق وعلى مزلقانات وحرم السكة الحديد لراحة المواطنين إضافة الى حظر البناء على حرم الضغط العالي.



قام بتوجيه رؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى بضرورة إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أولا بأول وعدم الاكتفاء بالمحاضر مع إزالة أى تشوينات الزلط والرمل المخالفة لأنها تستخدم فى المبانى المخالفة .



كما وجه بضرورة رفع الاستعدادات خاصة فى شركة المياه والصرف الصحى ورئاسة مجالس المدن والأحياء قبل موسم الأمطار مع التنسيق مع إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة، مع الاهتمام بموضوع التصالح والتقنين وتشجيع المواطنين على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح. كما وجه المسئولين بوحدة المتغيرات المكانية إل أهمية الدقة فى تحديد العناوين والإحداثيات وسرعة البت فى مخالفات البناء.



كما وجه بأهمية مشروعك لإتاحة فرص عمل للشباب مع عمل إعلانات موحدة على مجالس المدن لتعريف المواطنين بأهمية هذا المشروع، وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما وجه بإرسال موقف الحضور والانصراف لجميع العاملين يوميا من مجالس المدن وكل المديريات بمحافظة القليوبية.



كما وجه بعمل زيارات ميدانية من كل القيادات التنفيذية والترحيب بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومحاولة وضع حلول جذرية لها مع ضرورة عمل لقاءات أسبوعية مع المواطنين، والاهتمام بمنظومة التحول الرقمى ومساعدة الشركة المنفذة فى سرعة التنفيذ وازالة اى عوائق فى التنفيذ، وتفعيل مجلس الصحة الإقليمى ومعرفة امكانيات كل المستشفيات، وكذا تفعيل مجلس السكان، وضرورة تسمية كل الشوارع وترقيمها بالمحافظة بلوحات موحدة فى كل مدن المحافظة.



ووجه المحافظ بتسريع الإجراءات فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ومعرفة الاحتياجات الاساسية والحفاظ على أموال الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على الأصول غير المستغلة واستخدامها فى مشروعات لخدمة الشباب.