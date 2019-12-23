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فن

ظهور نادر لـ حنان شوقى فى أوبريت غنائى عراقي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:57 م
حنان شوقى
حنان شوقى
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أحمد إبراهيم
تشارك الفنانة حنان شوقى فى اوبريت غنائي لدولة العراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وتمثل هذه المشاركة ظهورا نادرا للفنانة حنان شوقي خلال الفترة الأخيرة في أي عمل فني.

والاوبريت من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام.

ويشارك بجانب حنان شوفى فى الاوبريت كل من احمد سعد ومجد القاسم وطه سليمان ومحمود الشاعرى.

كان اخر اعمال حنان شوقى المسلسل الاذاعى "عين الحياة" الذى شاركها البطولة فيه شريف خير الله.
ظهور نادر لـ حنان شوقى فى أوبريت غنائى عراقي
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