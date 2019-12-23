العوارى لأئمة ليبيا: على المفسر الإلمام بعلوم اللغة والشريعة والحياة.. متجردًا عن العصبية والهوى

ألقى الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، على أئمة وخطباء ليبيا المتدربين بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ، محاضرة فى "علم التفسير".



وأوضح في بداية المحاضرة، ثمار وأهداف الدورات التي تعقدها المنظمة، لصقل خبراتهم الدعوية ، وتمكينهم من الأدوات التي يحتاجون إليها ، والأدوات اللازمة للتصدي للفكر المتشدد، وبناء أئمة ملمين بكافة العلوم الإسلامية ، مشيرًا إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلي توسيع مدارك الطلاب الوافدين وإكسابهم العلوم الشرعية من منابعها الصافية حتي يتسلحوا بهذه المعارف لمواكبة متطلبات قضايا العصر ومستجداته.



وأضاف العوارى خلال المحاضرة، الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل، بأن يكون صحيح الاعتقاد، ومتجردا عن العصبية والهوى.



ولفت إلى أنه ينبغي التضلع بعدد من العلوم وهي: علم اللغة اشتقاقا وتصريفًا وإعرابًا ، وعلوم البلاغة بيانًا وبديعًا، وعلوم السنة والإلمام بالحديث وعلومه رواية ودراية ورجالًا ،والإلمام بعلم السيرة النبوية، وبعلم الفقه وأصوله، والإلمام بعلوم أحوال البشر وأعرافهم وتقاليدهم.