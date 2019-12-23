شاهد| رؤية نقدية لفيلم The Irishman

كما كان متوقعا، فرض فيلم "الأيرلندى" نفسه على أغلب ترشيحات موسم الجوائز التي بدأت تنكشف مؤخرا، بالرغم من عدم رضا مخرجه مارتن سكورسيزى عن مشاهدة أحدث أعماله عبر شاشات الموبايل، بعد أن تحمست له شبكة نتفليكس وقامت بتمويله، وهو الأمر الذى لم يمنح كثيرين فرصة الاستمتاع به على الشاشات الكبيرة، وهى في الواقع تجربة لا تعوض وفرها مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحادية والأربعين عقب حفل افتتاحه.



تقودنا الكاميرا داخل إحدى دور المسنين إلى رجل قعيد، عجوز، اعتاد على طلاء المنازل، القتل بدم بارد، وهى شخصية فرانك شيران، الأيرلندى الذى يجسده "روبرت دي نيرو"، في واحد من أروع أدواره على الشاشة، يبدأ رحلة من الحكي على طريقة الفلاش باك، عبر ثلاثة حقب زمنية ندخل من خلالها إلى العوالم الخفية في دواخل السياسة الأمريكية، وتفاصيل عمل العصابات خلال منتصف القرن الماضي، وصولا إلى السبعينيات، مستندا إلى شهادات حقيقية تم تسجيلها عن تسلل المافيا داخل النقابات القوية في أمريكا، ليروى تفاصيل حياته خلال الخمسين عاما الماضية منذ أن قادته الظروف ليصبح مساعدا لـ رسل بافالينو الذى قدمه ببراعه "جو بيسكى"، حتى وصوله إلى أن يصبح نائب جيمى هوفا "ال باتشينو" ملك الجريمة في بنسيلفانيا، الذى توفى عام 1975 بشكل غامض، هذا الرجل الذى كان نفوذه يعد الأقوى بعد رئيس البلاد.



ويقدم المخرج صاحب الفيلموغرافيا المتنوعة وجهة نظر تثار لأول مرة على هذا النحو عن علاقة الرئيس الأمريكي جون كينيدي بزعماء المافيا، وكيف كان ذلك سببا مباشرا في اغتياله بعد أن أخل باتفاق معهم، وبرغم المغالطة فى الارتكاز على السينما كأداة محايدة في نقل التاريخ، إلا أن الفيلم يعد ورقة هامة في بحث يمكن أن ينظر له بالبنان من مخرج صاحب رؤية فلسفية، حول أسباب تمويل المافيا ودعمها لـ كينيدى، ومن ثم الأسباب الأقرب للحقيقة في قتله.



طريقة السرد اعتمدت على البناء المتأني للشخصية الرئيسية والتوغل في تفاصيل حياتها والإلمام بتاريخها وباقي الشخصيات، لذلك فطول زمنه الذى يصل إلى نحو 3 ساعات ونصف كان ليخدم الفكرة، التي توجها استخدام المخرج لتقنية محو تجاعيد الزمن من وجوه الأبطال، لإضفاء تأثير أكثر واقعية، استغرقت منه حوالى عامين من العمل في مراحل ما بعد الإنتاج، ولكن تساهل نتفليكس مع مارتن سكورسيزى هي التي منحته هذا الزمن، الذى لم يكن لأى استديو من الأسماء الكبيرة أن يقبل به بسهولة، في حين حرص المخرج على عدم تبديده، واستغل كل لقطة لإضافة معلومة أو ترسيخ مفهوم، يخدم الفكرة ويوصل المعنى.



ينتقل المخرج بين حياة أبطاله بطريقة عميقة، مركزا على حياة الجندى السابق "دى نيرو" الذى اعتاد على القتل، بهدوء، ومن ثم العودة إلى منزله في المساء لقضاء وقت عائلى طبيعى، وسط نظرات ابنته الحادة، التي بالرغم من عدم نطقها لعشر جمل طويلة بالفيلم، إلا أن تأثيرها له وجاهته التي غنى عنها، نشاهد حياته من خلال سرده الخاص، ونرى كيف ومتى تم قتل الأشخاص سواء عن طريقه أو أخرين، حتى قبل أن تقع الجريمة، عن طريق العبارات المبتكرة التي تظهر على الشاشة وتشير بنهاية محتومة، بطلنا اعتاد على الانصياع للأوامر بشكل مطلق منذ أن كان يطلق الرصاص على الأسرى العزل أثناء خدمته العسكرية، لذلك فهو مؤهل لكل ما هو دموى.



سيناريو ممتع صاغه "ستيفن زاليان"، رصد تغيرات أبطاله والمجتمع على مدار عشرات السنوات، انتقل من الخاص للعام، ومنحنا فرصة لمشاهدة كيف كانوا يخلطون الجلسات العائلية بالحديث عن القتل، كما منح الـ باتشينو القدرة على تقديم نفسه بصورة مغايرة بعد أن حصر نفسه مؤخرا في أكثر من شخصية تفتقد لروح المغامرة.



الفيلم تكمن روعته في التفاصيل وراء كل مشهد تمثيلى، قطع للمونتاج، التكوينات المرئية، مواطن دخول للموسيقى، تداخل مثير للانتباه بين تدين فطرى للأبطال واعتياد على ممارسة الجرائم من جهة أخرى، فهذه مشاركة مقدسة للخبز والنبيذ بين شيران وبوفالينو، يتلوها إلقاء البنادق المستخدمة في القتل من أعلى الكوبرى في النهر، تلحق بها أكثر من زيارة للكنيسة، تباين يؤدى إلى بعض الارتباك ولكنه حقيقى ونابع من حياة ربما تنتظر مصائر فاجعة.



على الرغم من ان مقتل هوبا ركن أصيل فى حكاية الأيرلندي إلا انه لم يكن محور الأحداث بشكل يجعلنا منتظرين متى وكيف سيقتل، ولكنه رحلة يصحبنا خلالها صوت "دينيرو" في أكثر من مجرد فيلم ملحمى عن حروب العصابات.