اليونسكو: التكنولوجيا الحديثة استطاعت التغلب على الأمراض المعدية

قال بشر إمام ممثل اليونسكو، إن التطور التكنولوجى لديه القدرة على إحداث تغيير فى المجتمع فضلا عن مواجهة التحديات التى تقف أمام المجتمعات.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة " البيانات الكبيرة لتحسين الصحة والرفاهية" والتى تأتى بالتعاون مع اليونسكو ومختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".



وتابع إمام: التكنولوجيا الحديثة استطاعت التغلب على الأمراض المعدية، لافتا إلى أن البلاد تواجه تحديات الأمراض غير المعدية مثل الأزمات القلبية والسرطان وغيرها من الأمراض، لذلك تأتى المسابقة من أجل وضع حلول ابتكارية لمواجهة تلك الأمراض.



جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب لابتكار حلول تكنولوجية فى مجال الصحة من خلال تطوير التطبيقات الالكترونية لمواجهة الامراض المعدية.