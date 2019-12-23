الإقليمى للاتصالات: الأمراض غير المعدية مسئولة عن 84% من الوفيات فى مصر

قال كريم عبد الفنى منسق البرامج بالمكتب الإقليمي للاتصالات إن مسابقة " البيانات الكبيرة لتحسين الصحة والرفاهية" تأتي بالتعاون مع اليونيسكو ومختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لافتا إلى أن المسابقة تهدف الى دعم الابتكارات لمكافحة الأمراض الغير معدية من خلال التكنولوجيا الحديثة.



وتابع عبد الغنى خلال حفل تكريم الفائزين فى المسابقة أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 84 % من الوفيات فى مصر.



وتابع منسق البرامج بالمكتب الإقليمي للاتصالات أن مصر لديها عدد كبير من مرضى السكري، مشيرا إلى أن عدد مستخدمى الانترنت فى مصر وصل إلى 47 % من المواطنين لذلك لابد من توظيف التكنولوجيا فى تحسين صحة الإنسان.



جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب لابتكار حلول تكنولوجية فى مجال الصحة من خلال تطوير التطبيقات الالكترونية لمواجهة الأمراض المعدية.