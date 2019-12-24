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اقتصاد

البنك المركزي: 63.61 مليار جنيه ودائع قطاع الأعمال في الربع المالي الأول

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
ودائع البنوك
ودائع البنوك
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محمد يحيى
ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام ضمن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ 63.61 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 62.14 مليار جنيه في أغسطس السابق له بفارق 1.5 مليار جنيه، ومقارنة بـ60.002 مليار جنيه في يوليو من نفس العام بزيادة بلغت3.61 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم ودائع القطاع الخاص ضمن بنود الودائع بالعملة المحلية لـ 395.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 383.7 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ 377.1 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

ووصل حجم الودائع للقطاع العائلي لـ 2.4تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في يوليو 2019.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 14.042 مليار جنيه مقاب 13.8 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 12.34 مليار جنيه في يوليو 2019.
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