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محافظات

عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:21 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين نادي المنصورة الرياضي وكان في استقباله المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة النادي والتقى بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني.

وأكد محافظ الدقهلية علي تقديم كل الدعم المعنوي والمادي واللوجستي لنادي المنصورة حتى يعود إلى عصر البطولات والانتصارات ويعود للمنافسة مع الفرق الكبرى بالدوري الممتاز.

وأضاف مختار: "نريد فريقا قويا علي قدر المسئولية وعلى قلب رجل واحد مثل الجيل الذهبي القديم لنادي المنصورة"، مؤكدا أن القادم أفضل ليس بالكلام ولكن بالأفعال والإصرار على الفوز وعلى الصعود لأن النادي يمثل محافظة الدقهلية كلها ونريدها في المقدمة والصدارة دائما .

ووعد المحافظ بمشاهدة مباراة الفريق غد والمقامة في استاد المنصورة لدعمهم معنويًا وقال: "مش عايزكم تخذلوني عايزين نفرح الجماهير بكره".

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مجلس إدارة النادي بصرف مكافآت مالية للاعبي الفريق اليوم قبل مبارة الغد تحفيزا وتشجيعا لهم .
عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة
عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة
عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة
عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة
عايزين نفرح الجماهير.. محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة ويلتقي لاعبي فريق الكرة
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