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مرأة

للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:01 م
للوقاية من الإمساك
للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا
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اسماء محمد
يعد مشاكل من أشهر المشكلات الصحية التي يعاني منها معظم البشر ومن أشهر المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي الإمساك وعسر الهضم والمغص والقولون.

ذكر موقع " boldsky" أن هناك مشروب مشروب طبيعي قادر على علاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي عند تناوله بشكل منتظم ومتكرر وهو منقوع اللوز الحلو يساعد في علاج الإمساك بجميع انواعه خاصة المزمن حيث أن اللوز المنقوع مليء بالألياف غير القابلة للذوبان ، وتساعد على التخلص من الإمساك المزمن.

يساعد اللوز المنقوع على هضم الطعام بشكل أسرع وأكثر سلاسة عن طريق تسهيل العملية الهضمية بأكملها فعندما تنقع اللوز في الماء ، تتم إزالة الجلد الخارجي ، مما يجعلها سهلة الهضم وهذا يتيح لك الحصول على أقصى قدر من التغذية.

كما أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن اللوز المنقوع له نفس تأثير البروبيوتيك " البكتيريا الموجودة فى الزبادي والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي " يمكن أن يعزز وظيفة الجهاز المناعي خاصة فيما يتعلق بالمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.

يعرف بروبيوتيك بتحسين نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء البشرية ، ونتيجة لذلك فهو يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأمعاء البشرية.
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