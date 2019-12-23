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رياضة

خلال اتصال هاتفى .. وزير الرياضة يهنئ بعثة الإسكواش بالتتويج ببطولة العالم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفيا ببعثة المنتخب الوطنى للاسكواش بعد تتويج مصر ببطولة العالم للأسكواش فرق رجال 2019 والتي اقيمت بأمريكا فى الفترة من 15 حتى 22 ديسمبر الجارى و بذلك تحتفظ مصر باللقب للمرة الثانية علي التوالي .

وفى نفس السياق استقبل الدكتور محمد الكردى مساعد الوزير للاداء الرياضى ، وعبد الاول محمد معاون الوزير نيابة عن وزير الرياضة بعثة المنتخب بالمطار قادمة من واشنطن.

وذلك بعد الانجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التي شاركت فى البطولة وانتهت بفوز المنتخب ببطولة العالم بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي .

جاء ذلك في إطار إهتمام وزير الرياضة بكل أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، ودعمه لهم في مسيرتهم الرياضية لتحقيق مزيد من البطولات والألقاب التى تضاف لسجل الرياضة المصرية.
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