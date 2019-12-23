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رياضة

الدوري المصري.. المقاولون يحقق فوزا نظيفا على الإسماعيلي ويحتل صدارة الدوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:08 م
لقاء المقاولون والإسماعيلي
لقاء المقاولون والإسماعيلي
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا نظيفا على ضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر في الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو المقاولون من خطف الهدف الأول في الدقيقة "38" قبل انتهاء أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب سيف الدين الجزائري.

وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني من المباراة حاول لاعبو الإسماعيلي من إحراز هدف التعادل ولكن تمكن ذئاب الجبل من الحفاظ على شباكهم وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة "74" عن طريق اللاعب محمد سمير.

ولجأ حكم المباراة إلي إشهار البطاقة الحمراء بسبب تدخل معروف يوسف لاعب المقاولون العرب بطريقة عنيفة على مهاجم نادي الإسماعيلي في الدقيقة "88".

وعقب انتهاء صافرة أحداث المباراة تمكن نادي المقاولون العرب من احتلال صدارة الدوري بشكل مؤقت برصيد "22" نقطة " بينما ظل نادي الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد "13" نقطة".
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