صدمة | توقف خدمة واتساب نهائيًا بعد أسبوع لأصحاب هذه الهواتف

كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس اب عن مفاجأة محزنة خلال هذا الأسبوع، عكس المتوقع من إرسال مفاجآت سارة بمناسبة اقتراب الاحتفال بالكريسماس، وهي توقف خدمته نهائيًا على العديد من أجهزة آيفون وأندرويد.



وبحسب صحيفة مترو البريطانية، ستتوقف خدمة إنشاء حسابات واتس اب جديدة على هواتف أندرويد العاملة بنسخة Android versions 2.3.7، وأيضًا هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 8 وما أقدم.



ومن المتوقع أن تدخل نفس الهواتف المذكورة سابقًا فى منطقة الخطر بتوقف الخدمة تمامًا عليها قريبًا، مثلما أصبح الأمر لا محال منه لأصحاب هواتف ويندوز فون.



يذكر أن واتساب كانت قد كشفت من قبل عن توقف الخدمة فورًا فى 31 ديسمبر الجارى قبل بداية العام الجديد بساعات لجميع الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون بحسب الشركة.



وهو الأمر الذى يتماشى مع تصريح إدارة واتساب التى أكدت توقف الخدمة قبل نهاية ديسمبر الجارى، ومع عدم ذكر أى تعليق على الأمر تأكد أن واتساب تسعى لتحديث منصات مستخدميها.

