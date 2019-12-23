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رياضة

مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري السويس

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير

قام الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة للتنمية الرياضية يرافقه اللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بمتابعة الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري لعام 2019 والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة القادمة .

بدأت المتابعة بعقد "الحداد" اجتماع مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس تناول مشاركة جامعة قناة السويس بالماراثون ، بالاضافة إلى استخدام بعض المنشآت الخاصة بالجامعة لخدمة احتياجات الماراثون .

وتفقد مساعد وزير الرياضة يرافقه مسئولي محافظة قناة السويس ، و مسئولي الخدمات الطبية ، ومسئولي قنوات أبو ظبي الرياضية خط سير الماراثون من نقطة الإنطلاق حتي نهاية الماراثون ، وتابع كافة أماكن وصول المشاركين ، والإستعدادت الخاصة بهم قبل بدء السباق ،بالاضافة إلى متابعة خاصة لخط سير ماراثون ذوي الهمم ، واماكن تواجد الخدمات الطبية والإسعاف ، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

كما تابع " الحداد " اماكن تواجد المشاركين بالماراثون للإستمتاع بحفل الختام وذلك عقب انتهاء الماراثون والذي يُحييه فرقة " الميناء Almena Band " ، الحاصلة على جائزة Aloft Star 2018 " .

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة .

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه .
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