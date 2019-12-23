AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد كريمة: لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:24 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي جعل أصل الخلقة الإنسانية وحدة الأصل ثم التنوع هو تنوع تكامل وليس افتراق أو تضاد.

وأضاف كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بأصوله من النساء وكان يقول «أنا ابن العواتك من قريش».

وتابع أحمد كريمة:" لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة والمشاركة الإيجابية لها، والإسلام يعلي من قيمتها ويجعل مشاركتها إيجابية في الشأن العام".

وأكمل:" الولاية العامة والخاصة مقررة للنساء حتى رئاسة الدولة في الإسلام".

ولفت أحمد كريمة:" الأزهر الشريف يقرر صحيح الإسلام ويعتز الإسلام بالمرأة، وأي حقوق كانت مهمشة او مهملة للمرأة نقف بقوة لحصول المرأة عليها".
Advertisements

ترشيحاتنا

تريند القطة يغزو مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد

بعد موافقة النواب| ننشر التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء

سائلة لـ علي جمعة: أشك في أن إحدى صديقاتي تنكر الحجاب | لا يفوتك رده عليها

هتك عرض السيدات بمنازلهن.. المشدد 5 سنوات لـ طبيب الصحة المزيف

أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي