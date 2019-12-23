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برلمان

مستقبل وطن: رفضنا قانون المجالس المحلية لعواره الدستوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبدالوهاب خليل امين تنظيم الحزب بالجيزة وعمرو هندي امين لجنة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بالجيزة، أن الحزب رفض الموافقة على مشروع قانون المجالس المحلية نظرا لما يعتري القانون من عوار دستوري كما انه ينتقص من حقوق الشعب المصري، مشددا على ان الحرب لن يتورط في إقرار قانون لا يليق بالمناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ناصر في تصريح له اليوم، أن نواب حزب مستقبل وطن، هم ممثلون لأغلبية الشعب المصري الذي يستحق قانون متوازن يلبي طموحات المصريين في مجالس محلية تعمل من اجل الوطن بعد غياب دام لأكثر من ١٠ سنوات.

وشدد النائب عبدالوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، ان الحزب حريص كل الحرص على الإسراع في إقرار قانون جديد للمجالس المحلية ولكن وفقا للمصلحة الوطنية، مستنكرا التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب التي تتهم الحزب بعرقلة القانون.

كما اشاد عمرو هندي امين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بالجيزة بموقف الحزب من القانون الذي تم عرضه.
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