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فن

عمرو عابد يشارك في ورشة مهد بفيلم صف ثاني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:28 م
عمرو عابد
عمرو عابد
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أحمد إبراهيم

يشارك الفنان عمرو عابد في ورشة مهد لتطوير الأفلام في الفترة ما بين 20 – 25 ديسمبر بالفيلم القصير " صف ثاني" الذي يعتبر أول عمل من إخراج وتأليف عمرو عابد ويشاركه الكتابة يمنى خطاب.

يعمل برنامج مهد لتطوير الأفلام كحاضنة للمشاريع السينمائية المصرية والعربية الجديدة وأيضا لمشاريع الإنتاج العربي – الأوروبي المشترك.

وينافس فيلم " صف ثاني" خلال الورشة على جائزتين مقدمتين من شركة فلوكة فيلمز، الأولى جائزة لدعم مشروع بمعدات التصوير وخدمات الإنتاج، والثانية جائزة لدعم مشروع بخدمات المونتاج وما بعد الإنتاج

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو عابد كان فيلم لما بنتولد مع المخرج تامر عزت كما ينتظر عرض فيلم دماغ شيطان قريباَ كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.
عمرو عابد يشارك في ورشة مهد بفيلم صف ثاني
عمرو عابد يشارك في ورشة مهد بفيلم صف ثاني
عمرو عابد يشارك في ورشة مهد بفيلم صف ثاني
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