النواب يوافق على مجموع التعديلات الجديدة لقانون التصالح بمخالفات البناء ويمد العمل لعام جديد.. تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة.. وإيضاح العبارات الصعبة

استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني

خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية من رسوم

تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري لتكون "5 سنوات" بدلًا من "15 سنة"

رئيس محلية النواب: الأثر التشريعي للقوانين ضرورة مهمة

عبد العال: البيروقراطية تعطل كل شيء والدولة العميقة تقف أمام أي إصلاح











وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات.



جاء ذلك في رده علي حديث النائب عبد الحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية سبب رئيسي في إشكاليات تطبيق هذا القانون وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة .



وأكد كمال أن ذلك يرجع للفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية مؤكدا أن هؤلاء هم المستفيدين من الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن المكاتب الاستشارية طمعت في المواطنين وتتربح منهم بشكل كبير خاصة أن الأمر مقصور عليهم.



وعقب علي حديثه د.علي عبد العال بقوله: "الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات ".



وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان ضرورة مهمة، خاصة أن العبرة دائما تكون بالنتائج المحققة علي أرض الواقع، وخاصة في القوانين والتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتى لا بد أن تخضع لجهد الأثر التشريعي وتقيمه علي أرض الواقع.



وأكد أن القانون المعروض بشأن التصالح بمخالفات البناء والتعديلات الجديدة عليه جراء الأثر التشريعي، وهو منطق لا بد من مراعاته في كل التشريعات التي تصدر عن البرلمان، خاصة أن القيمة دائما في النتائج ويوجد قانون أيضا رقم 144 لسنة 2017 بشأن أملاك الدولة توجد العديد من إشكاليات تطبيقه والأثر التشريعي له ضرورة مهمة من الحكومة.



وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة وقد يطرأ تعديلات أخري، مؤكدا ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيار هام لدي الحكومة في متابعة القوانين علي أرض الواقع.



واتفق معه د. علي عبد العال، مؤكدا أن البيروقراطية العميقة في الإدارة المحلية سبب رئيس في تعطيل التطبيق الجيد للقوانين، مؤكدا أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح كان من السهل مراعاتها في اللائحة التنفيذية ولكن الإرادة غير موجودة، والحكومة لابد أن تتعامل مع التشريع بعقل وقلب مفتوح، التشريع لا ينص علي كل شاردة وواردة، اللائحة تقسم الأمر وتضع خارطة طريق.. واتفق معه النائب علاء والي، مؤكدا أن أهم من القانون صدور اللائحة التى تمت مقاومتها بطريقة غير طبيعية ليعقب عليه د. علي عبد العال بقوله: "الحل في الموظف".



كشف د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مفاجأة بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء، الذي ينتهي تطبيقه فى 8يناير 2021 بأن لم ينجز حتي الآن سوي 58 طلبا من بين ملايين المخالفات التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية قائلا:" الحكومة لم تحقق سوي 58 طلب تصالح من مخالفات البناء ونتائجه لا تساوي حجم الجهود التى بذلك من البرلمان ولجانه والأوراق التى طبعت بشأنه"، مؤكدا وجود عدد من المحافظات التى لم تحقق أي طلب وهو أمر غريب ومدهش قائلا: "فيه محافظات لم يتم قبول طلبات التصالح بها.... وهو أمر غريب ...ولا طلب"، مشيرا إلي أن البيروقراطية تضرب وتعيق كل شيء.



وأكد عبد العال أن الحكومة لا بد أن يكون لديها خارطة طريق في تطبيق القانون خاصة علي الموظفين والمواطنين، حتي يحقق نتائجه علي أرض الواقع وليس بهذه الطريقة التى لا تحقق شيئا، مؤكدا أن محافظات كثيرة خلال الستة شهور الماضية لا يتم فيها قبول أي طلبات وهذا مدهش قائلا: "ولا طلب في ستة شهور".



وعلي هامش المناقشة جدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده ضرورة وجود مسافة بين الحكومة والبرلمان، لا يجوز أن يتم تجاوزها من خلال النواب، حيث ضرورة أني قدم الأعضاء أنفسهم لممثلي الحكومة بأنهم ممثلين عن الشعب بكل قوة ولا ينحني إطلاقا أمام الوزراء مثل ما يحدث بالجلسة العامة. قائلا:" ميصحش ينحيني النائب أم الوزير ... للأسف الشديد هذا يحدث...وكل ما المجلس يكون يقوي يستطيع أن يفرض إرادته و السيولة في العلاقة بين البرلمان والحكومة آن لها أن تنتهي.. الانحناء لا يجوز".



وتطرق عبد العال لإشكالية عدم حضور الوزراء للبرلمان، وخاصة فيما يتم من مناقشته بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا ولا بد من وجود مسافة حاسمة ووقف للسيولة فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان.



وطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع حد في المغالاة التي تتم بأعمال التصالح بمخالفات البناء خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ولا يجوز مثل هذه المغالاة والشروط التعجيزية خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية التى تم حصرها بمكاتب بعينها.





وأكد علي أننا كنواب نفتخر بأن المجلس أصدر ما يقرب من 600 قانون ولكن علي أرض الواقع توجد العديد من الإِشكاليات التي لا تتجاوب مع هذه التشريعات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تمس المواطنين بشكل مباشر.



وعقب عليه د. علي عبد العال بقوله: "كل ما كانت قيمة المخافة قليلة تكون النتائج أكبر "، مؤكدا علي ضرورة أن يتم الاعتبار في ذلك ، فيما تدخل النائب محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب بتضامنه مع رئيس النواب في أن الدولة العميقة تواجه أي إصلاح مطالبا بلجنة تقصي حقائق علي مستوي مصر بشأن عجز الحكومة في ملف التصالح.

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الاثنين، فى المجموع علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، وصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.تضمنت التعديلات، مد مدة التصالح في المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت ، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين،وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة علي مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض مقرر لجنة الإسكان تقرير اللجنة، متضمن أن المجتمع المصري بأسره، ظل يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية، والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء نظرًا لتعقيدها وتداخلها وما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي عجز عن حل تلك القضية "المخالفات البنائية" لما تضمنته مواده من جمود، فضلًا عن أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، هذا بالإضافة إلى تكدس العديد من القضايا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها. ومما زاد الأمر تعقيدًا صعوبة إزالة تلك المباني نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها، ومن ثم كان لصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 أمر بالغ الأهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة، حيث كان من أهم الركائز التي استند إليها قانون التصالح سالف الذكر الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، والحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني، الحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي، هذا، إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خلالها التغلب على تبعات تلك المشكلة، ومنها مشكلة الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات.وتضمن التقرير أنه في حقيقة الأمر، فإن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق، ومن ثم كان لابد من إجراء البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون وفقًا لما أسفر عنه التطبيق العملي له، حيث اتضح أن من أهمها احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.وتابع: "هذا إضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها، كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح، وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور.وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه يستهدف تحقيق عددًا من الأهداف، منها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره كان تحصيل موارد كثيرة للدولة ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة قائلا: "التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه".وأكد أن القانون القائم حدد موعد نهائي للتصالح حتي التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وهو ما حرم مجموعة من المواطنين من التصالح خاصة أن القانون صادر في 2019، ويعد تفرقة غير مقبولة حيث القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.ولفت إلي أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبا بالعمل علي أن نفتح هذا المجال قائلا:" مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة".واتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا أن المخالفات التى تم رصدها قبل عمل قانون التصالح ووصل الأمر حتي 3 ملايين مخالفة، وبقياس الأمر علي أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منهم سوي نتائج محدودة للغاية ، مؤكدا أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.