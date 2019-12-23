عذبوه بالسنج والسيوف | كلب المطرية يتسبب في عاصفة على السوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لمجموعة شباب وهم يعذبون كلبا ويقطعونه بالساطور حتى الموت بالمطرية.





لقي الفيديو غضب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاج كلب المطرية موقع التدوينات القصيرة تويتر والذي يطالب بالبحث عن قتلة الكلب.





وقال طارق عقاد : ضربوه وعزبوه بالسنج والسيوف لحد ما مات ؛ فيما قال سيد سلامة : مشهد التقطيع بجسد #كلب_المطريه يمس قلوب الرحماء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (اياك ان تؤذي روحًا لا يسمع انينها الا ملك الملوك) هذا ليس من الإسلام فى شئ".





وأكد البعض أن مجموعة من الشباب، قاموا بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه ؛ إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب .





وذكر أحد المتابعين من منطقة المطرية أن سبب قيامهم بقتل الكلب، لتعديه على ماعز ملك الجناة.



