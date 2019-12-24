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اقتصاد

النقد العربي يبدأ ترتيبات الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية.. يناير المقبل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
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محمد يحيى
اعلن الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي، عن تنظيم الصندوق لفعاليات الاجتماع الخامس لوكلاء وزارة المالية بالدول العربية خلال يناير المقبل والمقرر اقامته في أبوظبي.

جاء ذلك خلال عرض فعاليات الاجتماع الـ 193 لمجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد العربي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم.

أوضح " الحميدي" أن الصندوق يدرس كافة الترتيبات الخاصة بإطلاق الاجتماع، لمناقشة كافة التحديات المتعلقة بالتشريعات الضريبية والجمركية للقضاء علي عجز الموازنة بالبلدان العربية.

وأشار " الحميدي" إلي أن الصندوق يدرس عمليات استكمال انشاء مؤسسة خاصة بإدارة النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعا العربية تكون تابعة للصندوق، موضحا أنه سيتم الافصاح عن كافة التفاصيل الخاصة بتلك الإدارة خلال الفترات القادمة.

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