أحمد حجازي يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة مع أولاده

شارك أحمد حجازى لاعب منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزى بصورة له مع أولاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهر احمد حجازى مع اولاده داخل سيارته وعلق على الصورة قائلا: "family".



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالتالى: " ربنا يحميكم - ماشاء الله -ربنا يخليهوملك ".



حقق فريق وست بروميتش ألبيون الذي يلعب معه الدولي المصري أحمد حجازي على برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف لإثنين، في المباراة التي إقيمت بملعب "سانت أندروس جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة دوري الدرجة الانجليزي "تشامبيونشيب".



وأحرز تشارلي أوستن ثنائي ويست هام في الدقيقتين 73 و81، وجرادي ديجانا في الدقيقة 10.



هذا الفوز رفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد برمنجهام سيتي عند 28 نقطة في المركز الـ 15.