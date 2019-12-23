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محافظات

لتطوير الخدمات.. الكشف على حالات الأورام والتجميل بمستشفى الصالحية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:21 م
مستشفي الصالحية
مستشفي الصالحية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، انه تم التشديد على ضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في هذا الإطار زار وفد طبي من جامعة الزقازيق بمشاركة نخبة من أساتذة جراحات التجميل وجراحات الأورام بكلية الطب على رأسهم الدكتور علاء خليل ، والدكتور وائل الشلفة، والدكتور رمضان محمود، والدكتور أحمد رأفت، أساتذة الجراحة والأورام، والدكتور محمد الوحش أستاذ جراحة التجميل، اليوم مستشفى الصالحية الجديدة المركزي.

وأشار "مسعود" إلى أن الوفد الطبي وقع الكشف الطبي على أكثر من ٢٠٠ حالة في ٥ عيادات خارجية بالمستشفى، وتم تحديد مدى احتياج المرضى للجراحات الخاصة بالأورام والجراحات التكميلية ، وقام الأطباء بوضع قائمة بالمرضي لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

فيما قدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع الأطباء المشاركين في هذا العمل علي المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.
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