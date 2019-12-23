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أخبار البلد

السيسي يعزي الجزائر في وفاة قايد صالح: شخصية جديرة بالاحترام والتقدير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكتب الرئيس السيسي عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة.. أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".
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