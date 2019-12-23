إدارة التربية الخاصة بالسويس تحتفل باليوم العالمى للمعاق

احتفلت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة الدكتور ايمان مصطفى، اليوم الاثنين ، باليوم العالمي للطفل المعاق ، بمسرح مدرسة النور للمكفوفين.



حضر الحفل سلمى الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وأشرف السروى ، مدير التعليم العام والدكتور ايمان مصطفى ، مدير ادارة التربية الخاصة بالسويس ومديرى الادارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب والجناين ووكلاؤهم وعدد من موجهي العموم وموجهي المواد الدراسية المختلفة .



شهد مسرح إدارة التربية الخاصة الحفل المتميز الذي شمل استعراضات وعروض فنية ومقطوعات عزف رائعة واُوبريتات ومسرحيات نالت إعجاب الجميع من تقديم طلاب وتلاميذ مدارس التربية الخاصة من أبناء التربية الفكرية والصم وضعاف السمع وكذلك المكفوفين .



كما شهد الحفل تكريم الطلاب المتفوقين والفائزين بعشرات الميداليات الذهبية والفضية، وأيضًا الطلاب الذين مثلوا السويس في المراكز الأولى سواء على مستوي الجمهورية أو الإقليم في مختلف الأنشطة الرياضية والمسرحية والفنية .