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مرأة

يحسن التنفس والرئة.. لن تصدق فوائد هذا النوع من القهوة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:55 م
حسن التنفس والرئة
حسن التنفس والرئة .. لن تصدق فوائد هذا النوع من القهوة
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اسماء محمد
التنفس بشكل صحيح يساعد على علاج الكثير من المشاكل الصحية كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية والقدرات الإبداعية مما يغير مجرى حياة الإنسان.

وذكر موقع "boldsky" أن علاج ضيق التنفس لا يقتصر على الأدوية أو الالتزام بتمارين تنظيم التنفس بل هناك بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات تلعب دور فعال فى علاج ضيق التنفس.

وتأتي القهوة السوداء في مقدمة المشروبات التي تساعد على تنظيم وتحسين التنفس حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الكافيين الموجود في القهوة السوداء يمكن أن يساعد في علاج ضيق التنفس ليس هذا فحسب بل يحسن وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات.

والكمية الصحيحة التي يمكن أن يتناولها المصاب بضيق التنفس ومشاكل الرئة من القهوة السوداء في اليوم هي كوب واحد فقط.

يذكر أن القهوة من المشروبات التى تمنح الجسم العديد المزايا الصحية ولا تسبب أضرار إلا في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو الإكثار منها.
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