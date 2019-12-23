في إطار مبادرة «كل يوم جديد» طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع

انطلق الفوج السادس عشر من طلاب جامعة عين شمس لزيارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد"برعاية د.خـالد عـبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



أشار د. عبد الغفار إلى أن الهدف من الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.



وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية ذات خبرة متميزة بالمصنع.



ومن جانبه أوضح أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد"؛ تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلاب على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات، مع مراعاة البعد التشويقي والترفيهي في تنفيذ تلك الجولات.