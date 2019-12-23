AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في إطار مبادرة «كل يوم جديد» طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:52 م
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر
Advertisements
حسام الفقي
انطلق الفوج السادس عشر من طلاب جامعة عين شمس لزيارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد"برعاية د.خـالد عـبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

أشار د. عبد الغفار إلى أن الهدف من الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية ذات خبرة متميزة بالمصنع.

ومن جانبه أوضح أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد"؛ تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلاب على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات، مع مراعاة البعد التشويقي والترفيهي في تنفيذ تلك الجولات.
في إطار مبادرة «كل يوم جديد» طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع
في إطار مبادرة «كل يوم جديد» طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تطلق مبادرات وطنية لنشر الوعي الوطني بالجامعات.. تدريب مليون شاب على الحرف والأعمال المهنية.. تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية

انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعة بورسعيد لزيارة مصنع الإلكترونيات

انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعة السويس لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة

الفوج السادس من شباب الجامعات يزور مصنع قادر للصناعات المتطورة

شباب الجامعات في زيارة لمصنع الأخشاب "اتيكو" التابع للهيئة العربية للتصنيع

انطلاق الفوج الـ 11 من شباب قناة السويس لزيارة مصنع الطائرات

ترشيحاتنا

هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يوضح |فيديو

النواب يوافق على مد العمل بقانون تصالح مخالفات البناء لمدة عام

صدمة للأهلوية | مدافع الفريق يغيب عن مباراة مصر المقاصة في الدوري | تفاصيل

2 مليون جنيه ثمن نعجة فريدة من نوعها بالكويت | فيديو

أحمد موسى يطالب رئيس مجلس النواب باتخاذ إجراءات تجاه النائبة مطلقة النيران في الهواء

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. مستشار المفتي يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي