إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق عيون موسى

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – عيون موسى، ونقل رجال السعاف المصابين الى مستشفى السويس العام.



كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى اخطار من مأمور قسم شرطة الجناين، يفيد بالحادث، وانتقلت قوة من القسم وإدارة تأمين الطرق لموقع الحادث على بعد 20 كيلومن نفق الشهيد احمد حمدى .



تبين من اخطار قوات تامين الطرق أن مستقلى السيارة كانوا متجهين الى مدينة نويبع وبسبب السرعة الزائدة، ومحاولة السائق تجاوز سيارة نقل كانت تسير أماه فانحرفت عجلة القيادة في ايديه ما ادي لانقلاب السيارة.



قامت ادارة المرور رفعت اثار الحادث من الطريق، دون التأثير على الحركة المرورية.



تبن من التقرير الطبى عن الحادث الذى تلقاه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس من مستشفى السويس العام، إن 5 مصابين حالتهم مستقرة، بينما جرى نقل 2 للعناية المركزة بسبب اصابتهم بكسور مضاعفة ونزيف داخلي.

