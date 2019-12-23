AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق عيون موسى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:25 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
Advertisements
حسن غنيمة
أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – عيون موسى، ونقل رجال السعاف المصابين الى مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى اخطار من مأمور قسم شرطة الجناين، يفيد بالحادث، وانتقلت قوة من القسم وإدارة تأمين الطرق لموقع الحادث على بعد 20 كيلومن نفق الشهيد احمد حمدى .

تبين من اخطار قوات تامين الطرق أن مستقلى السيارة كانوا متجهين الى مدينة نويبع وبسبب السرعة الزائدة، ومحاولة السائق تجاوز سيارة نقل كانت تسير أماه فانحرفت عجلة القيادة في ايديه ما ادي لانقلاب السيارة.

قامت ادارة المرور رفعت اثار الحادث من الطريق، دون التأثير على الحركة المرورية.

تبن من التقرير الطبى عن الحادث الذى تلقاه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس من مستشفى السويس العام، إن 5 مصابين حالتهم مستقرة، بينما جرى نقل 2 للعناية المركزة بسبب اصابتهم بكسور مضاعفة ونزيف داخلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انفراجة فنية فى الاتحاد السكندرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى

صدمة للأهلوية | مدافع الفريق يغيب عن مباراة مصر المقاصة في الدوري | تفاصيل

2 مليون جنيه ثمن نعجة فريدة من نوعها بالكويت | فيديو

الطعن حتى الموت | واقعة تعذيب كلب المطريه والجناة مجهولون

حرب الأهلى والزمالك تشتعل فى إنبي بسبب الصخرة

هاشتاج "عواد بره الزمالك" يتصدر تويتر عقب أزمته مع أبو جبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي