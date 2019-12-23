الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما بهدف أحمد الشيخ أمام الاتحاد السكندري





نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول من المباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.سجل هدف الشوط الأول الوحيد أحمد الشيخ بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.بدأت المباراة بوقوف الفريقين دقيقة حدادًا على روح مدحت عبدالعزيز، الحكم ولاعب نادي الترسانة السابق.وفي الدقائق الأولى من الشوط الأول سقط أحمد الشيخ على أرض الملعب متأثرًا باصطدام الكرة به، إلا أنه سرعان ما عاد للعب من جديد.وفي الدقيقة 14 كان أول تهديد من النادي الأهلي على مرمى الاتحاد السكندري عن طريق تسديدة جناح الأهلي أحمد الشيخ إلا أنها مرت بجوار مرمى عماد السيد.وبالدقيقة 21 حاول أحمد رفعت مرواغة محمد هاني من يسار منطقة جزاء النادي الأهلي، إلا أن محمد هاني نجح في إبعاد الكرة إلي ركلة ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى النادي الأهلي.وجاءت أول تسديدة لنادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 23 وذلك عقب عرضية من أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء استقبلها رزاق سيسيه برأسه إلا أنها علت مرمى محمد الشناوي.وألغى الحكم هدفا للنادي السكندري بأقدام أحمد رفعت، لوجود خطأ على مهاجم الاتحاد اوكوي في كرة مشتركة مع أيمن أشرف.وتلقى أيمن أشرف أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 31 وذلك عقب تدخله على ايمانويل اوكوي في خطأ خطير على مقربة من منطقة الجزاء.وتصدى محمد الشناوي في التصدى إلي رأسية رزاق سيسيه عقب عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء الأهلي.وفي الدقيقة 37 دخل سعد سمير بالخطأ ضد محمد الشناوي في إحدى الكرات المشتركة سقط بسببها حارس النادي الأهلي، إلا أنه تلقى العلاج وعاد للعب من جديد.وعاد النادي الأهلي لتشكيل خطورة على مرمى الاتحاد السكندري بتسديدة من جانب حسين الشحات، بأول دقائق الوقت بدل الضائع، إلا أن الحارس عماد السيد نجح في التصدي لها.وسجل من ركلة ركنية النادي الأهلي هدفه الأول بالمباراة عن طريق احمد الشيخ.ويدخل الأهلي، المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات، ولم يتلقَ أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن.في المقابل، يتطلع الاتحاد السكندري لتحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، حيث يحظى بمساندة فرق القمة هذا الأسبوع أملًا في إنهاء مسيرة انتصاراته وخطف صدارة الدوري المصري.