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مفيش حد فوق القانون.. أحمد موسى: مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الحالي وضع تشريعات وقوانين كثيرة خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس النواب رفع الحصانة عن عدد من النواب وتم محاكمتهم وحبسهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مجلس النواب لا يدافع عن أحد ولا يوجد أحد فوق القانون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك قوانين بها مشكلة في مجلس النواب ومنها قانون الإدارة المحلية

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى هناك لجنة تشريعية يرأسها بهاء الدين أبو شقة فقيه القانون، ولا يوجد مصلحة لأحد.
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