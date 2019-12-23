مفيش حد فوق القانون.. أحمد موسى: مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الحالي وضع تشريعات وقوانين كثيرة خلال السنوات الأربعة الماضية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس النواب رفع الحصانة عن عدد من النواب وتم محاكمتهم وحبسهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مجلس النواب لا يدافع عن أحد ولا يوجد أحد فوق القانون".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك قوانين بها مشكلة في مجلس النواب ومنها قانون الإدارة المحلية



