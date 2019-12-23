AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سب وضرب بين أمهات داخل متجر ألعاب للحصول على هدايا الكريسماس .. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
أظهرت لقطات صادمة، لحظة اشتباك أمهات مع بعضهن داخل متجر شهير أمام أطفالهن الصغار أثناء تسوقهن في عيد الميلاد.

وكانت الأمهات يتطلعن إلى الحصول على بعض الهدايا الاحتفالية في اللحظة الأخيرة حين دخلن في شجار حول الصعود بالمصعد في متجر الألعاب الشهير، بلندن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يمكن سماع إحدى الأمهات وهي تسب سيدة أخرى أمام أبنائها المرعوبين جراء الشجار المندلع فيما بينهما.

وحاول حراس الأمن بمتجر الالعاب فض النزاع القائم بين الأمهات المتسوقات قبل أن يزداد سوءًا.

ووقع الشجار في متجر هامليز الرائد في شارع ريجنت في لندن بعد ظهر الجمعة.

كان متجر الألعاب ، البالغ من العمر 259 عامًا ، يعج بالمتسوقين قبل أيام قليلة من عيد الميلاد ، حيث يئس عدد من الآباء في الحصول على بعض الهدايا في اللحظة الأخيرة لأطفالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية

مفاجأة بالصور .. 3 أفكار جديدة لتزيين منزلك في الكريسماس بأقل تكلفة

شجار بين شاب عشريني وشقيقته ينتهي في قسم الشرطة.. شاهد

بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء

لوك كاجوال.. كيت ميدلتون تتألق بالجينز وجاكيت أحمر

شاهد.. أحدث أشكال وأسعار الكريسماس لعام 2019

ترشيحاتنا

فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب

للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا

هتك عرض السيدات بمنازلهن.. المشدد 5 سنوات لـ طبيب الصحة المزيف

بعد الاتفاق على حفل العقبة | منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي