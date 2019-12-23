سب وضرب بين أمهات داخل متجر ألعاب للحصول على هدايا الكريسماس .. فيديو

أظهرت لقطات صادمة، لحظة اشتباك أمهات مع بعضهن داخل متجر شهير أمام أطفالهن الصغار أثناء تسوقهن في عيد الميلاد.
وكانت الأمهات يتطلعن إلى الحصول على بعض الهدايا الاحتفالية في اللحظة الأخيرة حين دخلن في شجار حول الصعود بالمصعد في متجر الألعاب الشهير، بلندن.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يمكن سماع إحدى الأمهات وهي تسب سيدة أخرى أمام أبنائها المرعوبين جراء الشجار المندلع فيما بينهما.
وحاول حراس الأمن بمتجر الالعاب فض النزاع القائم بين الأمهات المتسوقات قبل أن يزداد سوءًا.
ووقع الشجار في متجر هامليز الرائد في شارع ريجنت في لندن بعد ظهر الجمعة.
كان متجر الألعاب ، البالغ من العمر 259 عامًا ، يعج بالمتسوقين قبل أيام قليلة من عيد الميلاد ، حيث يئس عدد من الآباء في الحصول على بعض الهدايا في اللحظة الأخيرة لأطفالهم.
وكانت الأمهات يتطلعن إلى الحصول على بعض الهدايا الاحتفالية في اللحظة الأخيرة حين دخلن في شجار حول الصعود بالمصعد في متجر الألعاب الشهير، بلندن.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يمكن سماع إحدى الأمهات وهي تسب سيدة أخرى أمام أبنائها المرعوبين جراء الشجار المندلع فيما بينهما.
وحاول حراس الأمن بمتجر الالعاب فض النزاع القائم بين الأمهات المتسوقات قبل أن يزداد سوءًا.
ووقع الشجار في متجر هامليز الرائد في شارع ريجنت في لندن بعد ظهر الجمعة.
كان متجر الألعاب ، البالغ من العمر 259 عامًا ، يعج بالمتسوقين قبل أيام قليلة من عيد الميلاد ، حيث يئس عدد من الآباء في الحصول على بعض الهدايا في اللحظة الأخيرة لأطفالهم.