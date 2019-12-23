تفقد مدارس شمال بالسويس لمتابعة استعداداتها لامتحانات نصف العام

تفقد أشرف السروي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ، اليوم عدد من المدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم الابتدائي بمدارس إدارة شمال التعليمية لمتابعة اخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الاول



وبدأ زيارته بمدرسة أسماء بنت ابي بكر الرسمية للغات وإنتهاءًا بمدرسة أحمد شوقي الإبتدائية والتي أعرب لهم عن شكره وسعادته بإنضباطها وإنتظام العمل داخل فصولها وكذلك بما وصلت إليها تلك المدرسة من نقله نوعيه متميزه في تاريخها .



كما أوصي بضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلاب معتادي الغياب للتوعية بأهمية تلك الفترة الزمنية التي تسبق إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري والتي تم فيها المراجعات النهائية للمناهج الدراسية المختلفة لتصب في النهاية بمصلحة ابناؤنا الطلاب .



