6 طلبات إحاطة على مائدة لجنة الصناعة بالبرلمان.. غدا

تستعرض لجنة الصناعة، خلال اجتماعاتها، غدا الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، ومنها الطلب المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة، ما تسبب في خسائر هائلة للدولة وتضرر أهالي المنطقة من تصفية النادي الرياضي الذي كان متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لأهالي المنطقة.



كما تضم طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات وتؤدي بالشركة إلى الانهيار والتي من بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي ويهدم أحد أهم ركائز صناعة الملح في مصر.



وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نانسي نصير، وطارق متولي، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع (بير السلم) باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولي، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الانترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث إنها لا تخضع لأي رقابة وتزيد من نسبة الغش التجاري الذي يمثل تهديدًا للاقتصاد القومي ويضر بصحة الإنسان.



ويضم جدول أعمال اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها في مصر وخاصة داخل المصانع والمناطق التجارية.