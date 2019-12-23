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أخبار البلد

وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:52 م
عزاء وزير قطاع الأعمال
عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي
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محمد بدران - عمرو سيد
شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، في عزاء الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، المقام في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشهد العزاء، حضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وأحمد الزند وزير العدل الأسبق، حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والشيخ مظهر شاهين، خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، اللواء أبوبكر الجندي، احمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق، مصطفى السعيد وزير النقل السابق،  ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق.

كما شهد العزاء، حضور الدكتور مصطفى الفقي أمين مكتبة الإسكندرية، على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خالد حنفى وزير التموين السابق، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، هشام عرفات وزير النقل السابق، خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، رئيس الرقابة المالية السابق، توفي الخميس الماضي، بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر ناهز 58 عامًا.

والدكتور أشرف الشرقاوي شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ويملك خبرة أكاديمية ومهنية لمدة 30 عامًا في مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات.
وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور
وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور
وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور
وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور
وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي.. صور
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