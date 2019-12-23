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النائب سليمان وهدان: الإدارة المحلية انطلاقة التنمية الحقيقية.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:56 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن حزب الوفد انه تم الإعتراض على قانون الادارة المحلية مؤكدا ان القانون به إشكالية كبيرة وأنه تم على مدار عصور العمل بعدة قوانين للحكم والتنمية المحلية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن ترسيم الحدود بين المحافظات أمر مرهون بقانون الادارة المحلية .

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن التخطيط العمراني للمدن الجديدة سيتم وضعه ضمن قانون الادارة المحلية ويجب تطبيق اللامركزية فى الانتخابات المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن قانون الإدارة المحلية الجديد به أكثر من 160 مادة ولكن بعض المواد القليلة بها الإشكالية ويجب العمل على تعديلها.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أنه يطالب بعودة القانون الادارة المحلية وهذا القانون هو انطلاق التنمية الحقيقية فى مصر تخصيص ويسبب النهوض بالوطن.
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