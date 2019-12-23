60 دقيقة.. الأهلي يضرب الاتحاد السكندري بثنائية

تخطى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 60 دقيقة من عمر مباراته امام الاتحاد السكندري متقدمًا بهدفين دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع العاشر من عمر الدوري الممتاز.



وسجل النادي الأهلي هدفه الأول عن طريق احمد الشيخ في آخر دقائق الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني محمد مجدي قفشة من تمريرة من جونيور اجايي بالدقيقة 54.



بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من جانب الاتحاد السكندري على دفاعات النادي الأهلي، وكاد أن يكلف احمد رفعت مدافع الأهلي محمد هاني ركلة جزاء إلا أن الحكم محمد مجدي احتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 51.



وكاد النادي الأهلي ان يضيف الهدف الثاني بأقدام عمرو السولية في الدقيقة 52 وذلك بعدما توغل داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري.



ونجح- النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه الاتحاد السكندري عن طريق محمد مجدي أفشة بالدقيقة 54.



وفي الدقيقة 58 قرر الاتحاد السكندري إجراء أول تبديلات المباراة بخروج احمد رفعت ودخول خالد قمر.