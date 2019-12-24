القصير ميناء يطلب التطوير.. توقف العمل به ١٩٩٨.. وخصص الرصيف لجمعية إسكان.. ومطالب بمناطق تعدينية واستغلال ٥ موانئ في البحر الأحمر

- منطقة الحمراوين تشهد نهضة تعدينية كبيرة

- الحمراوين من أهم المناطق الواعدة في مصر

- تصدير الفوسفات من ميناء القصير

- إنشاء مناطق صناعية تعدينية تعتمد على زيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية





شهدت منطقة الحمراوين، طفرة صناعية، منذ ما يزيد عن ١٠٠ عام وكانت هناك نهضة تعدينية كبيرة، حيث كانت الاكتشافات التعدينية جنوب البحر الأحمر .





ومع بداية عمل الشركات الأجنبية الإنجليزية بدأت تظهر مجتمعات سكانية كاملة بالبحر الأحمر تعيش بالقرب من أماكن العمل فظهرت على سبيل المثال منطقة الحمراوين وأم الحويطات فكانت هناك مناجم الفوسفات وتكونت بسبب استخراج تلك الخامات و مجتمعات متكاملة بالبحر الأحمر الذي شهد ازدهارا فى فترات الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى والطبيعى ان تسير تلك الانشطة الاقتصادية فى الاتجاه التصاعدى ولكن ما حدث فى البحر الأحمر هو العكس فاهملت تلك الأنماط الاقتصادية وبدأت فى التراجع.





يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الأسبق إن الشركة المسئولة عن تصدير الفوسفات بمنطقة الحمراوين تعد من أكبر شركات التعدين بمصر فى مجالها و الحمراوين من أهم المناطق الواعدة في مصر والمؤهلة أن تكون مدينة صناعية تعدينية متميزة فهي تخطي بموقع هام على ساحل البحر الأحمر فضلا عن انها حاليا الموقع الوحيد الذي مازال يمارس فيه نشاط التعدين من خلال تصدير خام الفوسفات من ميناء الحمراوين كانت البداية عام 1969 و1970 من خلال مشروع فوسفات الحمراوين الذي بدأ نشاطه بعمال شركة ميناء للمنجنيز بسيناء بعد عام 67 ثم ازدهرت خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إنتاجا وتصديرا وتكونت فيها بنية أساسية متكاملة من مساكن ومرافق ومنِشأت ثم نمت بعد ان اصبحت وحدة محلية قروية فأنشأ بها المدارس والوحدات الحكومية المختلفة.





وأضاف حمدان أن وتيرة العمل بميناء الحمراوين بدأت فى العد التنازلي منذ أوائل التسعينات وظل ذلك التراجع حيث أن تلك الأنماط الاقتصادية التى كانت توفر فرص عمل وكانت تخلق مجتمعات عمرانية و مصر فى هذا التوقيت تحتاج لمثل هذه الأنماط الاقتصادية لتعمير الصحراء الشرقية خاصة مع زيادة الكثافة السكانية ولكن طغى الاهتمام بالسياحة على باقى الأنشطة الاقتصادية لنقع تحت رحمة السياحة ذات الحساسية الشديد بالأوضاع السياسية فهناك خامات تعدينية هامة بالبحر الأحمر ويحتاج إليها العالم كله منتشرة بصحراء مرسى علم والقصير وسفاجا ورأس غارب وحتى الشلاتين ويجب ان تلتفت الدولة لهذا النشاط بالبحر الأحمر.





ويشير حمدان أن مدير ميناء القصير، طول رصيف الميناء 68 مترا، وبعمق 9 أمتار، مشيرا إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بدأت أعمال لتعميق الغاطس ليصل إلى 11 مترا وبدايه العمل فى الميناء عام 1902وكان قد بلغ تصدير الفوسفات من الميناء قبل التوقف عن العمل 10 آلاف طن فوسفات شهريا .





وأضاف حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن البحر قال أن الحالة التى عليها الميناء تحتاج إلى نظره خاصة وأنه يجب الاهتمام بهذا الميناء لما وصل آلية من حاله مرتدية ف غياب أى تنسيق ما بين مختلف الجهات كان سبب فى ذلك التراجع التصديرى ووضع الميناء السيئ .





وطالب غلاب بالاهتمام بالتصدير التعدينى بالبحر الأحمر تمتلك 5 موانئ بالبحر الأحمر للتصدير وهى (القصير _ أبو طرطور _ المصريين _ الحمراوين أبو غصون)، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود عدة موانئ بحرية للتصدير، إلا أن حجم التصدير ليس على المستوى المطلوب.





وتسأل غلاب كيف يتم تخصيص الرصيف لصالح جمعية الإسكان للعاملين بشركة النصر للصناعات التعدينية، وتجاهل المنشآت القائمة به وذلك طبقا لما رصدته لجنة النقل بمجلس النواب خلال زيارتها الأخيرة .





وأشار محمد رفيع عضو مجلس محلى سابق ومؤرخ بالبحر الأحمر هناك خامات كثيرة تصدر خام مثل الفوسفات والرخام بكافة أنواعه و الجرانيت الأبيض والوردى والأسود والأحمر والرمادي والرمال البيضاء والحجر الجيرى والجبس والطفلة والحجر الرملى .





وأوضح أن الحل للاستفادة من تلك الخامات إنشاء مناطق صناعية تعدينية تعتمد على زيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلًا من تصديرها فى شكلها الأولى، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى النشاط التعديني والصناعات التحويلية المتعلقة به لتحقيق المزيد من الصادرات وتنويعها بما يحقق عوائد جيدة، وتخفيض حجم الواردات وتوفير العملات الصعبة.