مصر تدعو إيطاليا للمشاركة بمنتدى البحر المتوسط

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مع الجانب الإيطالي لدعم سبل الشراكة بين الجانبين في مجال الأنشطة التجارية.



أضاف "المصيلحي" في تصريحات له، أنه تم توجيه الدعوة للحكومة الإيطالية للمشاركة بفعاليات اجتماعات منتدى البحر المتوسط فى مارس القادم والذي تستضيفه مصر، موضحا أنه سيكون فرصة كبيرة لتعزيز المزيد من الشراكات بين الجانبين.



ذكر "المصيلحي" أنه خلال الأيام القليلة تم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع 9 شركات ومؤسسات إيطالية تعمل في قطاعات النقل واللوجيستيات والأغذية والتجارة علي هامش اجتماعات المنتدي المصري الإيطالي.



أوضح "المصيلحي" أن إجراءات الحكومة نحو الإصلاح تعزز مناخ الاستثمار، موضحا أن الاقتصاد المصري يملك مجالات واعدة تحقق قيمة مضافة للمستثمرين الأجانب وشركاء التنمية.