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تعليم

إجراءات وقائية عاجلة في جميع المدارس بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
اجراءات وقائية في
اجراءات وقائية في المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية، توصي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التطهير الكامل والشامل للمدارس والفصول والحمامات باستخدام المطهرات.

كما شملت التعليمات التأكد من تواجد وعمل العيادات الطبية بكامل طاقتها (طبيب و مساعديه) بكفاءة طوال اليوم الدراسي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل حال وجود أي حالة مرضية في أي مدرسة ، مشيرةً إلى أنه في حال الإبلاغ عن الأمراض المعدية يتم اخطار وزارتي التربية والتعليم والصحة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والتي تتمثل في: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، و النظافة الشخصية، وغسل الايدي باستمرار ، مع التشديد على الإعلان عن هذه الاشتراطات الصحية بأماكن ظاهرة في المدارس.
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