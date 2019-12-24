إجراءات وقائية عاجلة في جميع المدارس بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة

والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية، توصي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التطهير الكامل والشامل للمدارس والفصول والحمامات باستخدام المطهرات.

كما شملت التعليمات التأكد من تواجد وعمل العيادات الطبية بكامل طاقتها (طبيب و مساعديه) بكفاءة طوال اليوم الدراسي .





وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل حال وجود أي حالة مرضية في أي مدرسة ، مشيرةً إ لى أنه في حال الإبلاغ عن الأمراض المعدية يتم اخطار وزارتي التربية والتعليم والصحة.



